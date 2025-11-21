[11.21 U-17W杯準々決勝 オーストリア 1-0 日本 ドーハ]U-17日本代表は21日、U-17ワールドカップ準々決勝でU-17オーストリア代表に0-1で敗れた。後半の立ち上がりに先制を許すと、途中出場のFW吉田湊海(鹿島ユース)を中学時代の主戦場であるボランチに移動させて反撃を試みたがそのままタイムアップ。初の準決勝進出を目指すも3回目の8強敗退となった。日本は3日前の北朝鮮戦から先発を5人変更。キャプテンのGK村松秀司を最後