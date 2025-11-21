天皇皇后両陛下の長女愛子さまが、初めての外国公式訪問となったラオス訪問を終え、帰国の途につかれました。同行取材をした日本テレビ宮内庁担当・郄橋英礼奈記者の報告です。愛子さまは、現地時間の21日午後9時前、首都ビエンチャンのワッタイ国際空港を出発し、帰国の途につかれました。郄橋英礼奈・日本テレビ「愛子さまは豊かな自然や文化に触れ、両国の交流の歴史を大切にしながら、人と人との絆を深められまし