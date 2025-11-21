¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û21Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î±ßÁê¾ì¤Ï¸áÁ°8»þ40Ê¬¸½ºß¡¢Á°ÆüÈæ64Á¬±ß¹â¥É¥ë°Â¤Î1¥É¥ë¡á156±ß79¡Á89Á¬¤òÉÕ¤±¤¿¡£¥æ¡¼¥í¤Ï1¥æ¡¼¥í¡á1.1515¡Á25¥É¥ë¡¢180±ß65¡Á75Á¬¡£Á°Æü¤Þ¤Ç¤Ë±ß°Â¥É¥ë¹â¤¬²ÃÂ®¤·¤¿È¿Æ°¤Ç¡¢ÅöÌÌ¤ÎÍø±×³ÎÄê¤ä»ý¤Á¹âÄ´À°¤Ç¥É¥ë¤òÇä¤Ã¤Æ±ß¤òÇã¤¦Æ°¤­¤¬Àè¹Ô¤·¤¿¡£