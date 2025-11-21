21ÆüÄ«¡¢ÀéÍÕ¸©»Ô¸¶»Ô¤Î¡Ö»Ô¸¶¤¾¤¦¤Î¹ñ¡×¤Ç¾Ý¤Î»ô°é°÷¤¬¤ª¤ê¤ÎÃæ¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸áÁ°8»þÈ¾¤´¤í¡¢»Ô¸¶»Ô¤Î¡Ö»Ô¸¶¤¾¤¦¤Î¹ñ¡×¤Ç¡ÖÃËÀ­¤¬¾Ý¤ËÆ§¤Þ¤ì¤Æ°Õ¼±¤¬¤Ê¤¤¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¿¥¤¹ñÀÒ¤Î»ô°é°÷¥µ¥é¥ó¥¬¥à¡¦¥¿¥ï¥ó¤µ¤ó¡Ê30¡Ë¤¬¾Ý¤ò»ô°é¤¹¤ë¤ª¤ê¤ÎÃæ¤Ç´é¤«¤é·ì¤òÎ®¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¡¢ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥µ¥é¥ó¥¬¥à¤µ¤ó¤ÏÅö»þ