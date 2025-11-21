¡ãCME¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥Ä¥¢¡¼Áª¼ê¸¢2ÆüÌÜ¡þ21Æü¡þ¥Æ¥£¥Ö¥í¥óGC¡Ê¥Õ¥í¥ê¥À½£¡Ë¡þ6734¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡äÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼º£µ¨ºÇ½ªÀï¤ÎÂè2¥é¥¦¥ó¥É¤¬¿Ê¹ÔÃæ¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥­¥ó¥°¾å°Ì60¿Í¤·¤«½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¥¨¥ê¡¼¥È¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¡¢Í¥¾¡¼Ô¤¬Ç¯´Ö½÷²¦¤Î¾Î¹æ¤È¡¢ÇË³Ê¤Î¾Þ¶â400Ëü¥É¥ë¡ÊÌó6²¯2000Ëü±ß¡Ë¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ª¤¤¤¯¤é¤Ç¤¹¤«¡©»³²¼ÈþÌ´Í­¤éÄ¶¹ë²Ú¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò¥²¥Ã¥ÈÆüËÜÀª¤Ï8¿Í¤¬½Ð¾ì¡£2¥µ¥à1¥¦¥§¥¤¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢ÆüËÜÀª¤ÎÀè¿Ø¤òÀÚ¤ë¤Î