¡Øtimelesz project-AUDITION-¡Ù¤Î5¼¡¿³ºº¤ÇÇÔ¤ìµî¤Ã¤¿À¾»³ÃÒ¼ù¤ÈÁ°ÅÄÂçÊå¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦TAGRIGHT¤ÎÄ©Àï¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡ÖTAGRIGHTºÃÀÞ¤ò½Å¤Í¤¿ÃËÃ£¤ÎºÇ¸å¤ÎÄ©Àï¡×¤¬¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡Ù(Ëè½µÅÚÍË5:55¡Á¡¢ÆüÍË7:30¡Á)¤Ç¡¢30Æü¤«¤éÁ´6²ó¤Ë¤ï¤¿¤êÆüÍË¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë(¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯)¡£(º¸¤«¤é)À¾»³ÃÒ¼ù¡¢Á°ÅÄÂçÊåÀ¾»³¤ÈÁ°ÅÄ¤Ïº£Ç¯6·î¤«¤é¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²»³Ú¤Î¸½¾ì¤äSNS¤òÄÌ¤¸¤Æßê¤á¤¯ºÍÇ½¤Î»ý¤Á¼ç¤òÃµ¤·¡¢¼«¤é