¡Ú¥Ó¥¨¥ó¥Á¥ã¥ó¶¦Æ±¡ÛÅ·¹Ä¡¢¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÎÄ¹½÷°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï21ÆüÌë¡¢¥é¥ª¥¹¤Î¼óÅÔ¥Ó¥¨¥ó¥Á¥ã¥ó¤Î¹ñºÝ¶õ¹Á¤«¤éÌ±´Öµ¡¤Ç½ÐÈ¯¤·¡¢µ¢¹ñ¤ÎÅÓ¤Ë½¢¤«¤ì¤¿¡£