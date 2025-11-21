ÏÓ¤Ë¥¿¥È¥¥¡¼¤¬¤Ó¤Ã¤·¤êÆþ¤Ã¤¿·úÀß¸½¾ì¥®¥ã¥ë¤¬20ºÐÇ¯¾åÉ×¤ÈÀ¾À®¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¤ò¸ø³«¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹äÎÏºÌ²ê¤¬¡Ö¤¤¤¤¤Í¡Á¡×¤È¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û20ºÐÇ¯¾åÉ×¤È¤Î¥é¥Ö¥é¥Ö¤Ê¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ABEMA¤Ë¤Æ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¥·¡¼¥º¥ó2¡Ù#12¤¬ÊüÁ÷¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½÷À­¤ÎÀ¸¤­ÍÍ¤ËÌ©Ãå¼èºà¤·¡¢º£¤òÀ¸¤­¤ë½÷À­¤Î¡È¹¬¤»¡É¤ò¾þ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£MC¤ÏMEGUMI¡¢