À¯ÉÜ¤Ï¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤Ê¤É¤ò·Ç¤²¤¿Áí¹ç·ÐºÑÂÐºö¤ò³ÕµÄ·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹â»Ô¼óÁê¡ÖÆüËÜ¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÄìÎÏ¤ÇÉÔ°Â¤ò´õË¾¤ËÊÑ¤¨¤ë¤Ù¤¯¶¯¤¤·ÐºÑ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡ÈÁí¹ç·ÐºÑÂÐºö¡É¤òÀè¤Û¤ÉÀ¯ÉÜÍ¿ÅÞ¤Ç·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×À¯ÉÜ¤¬·èÄê¤·¤¿Áí¹ç·ÐºÑÂÐºö¤Ï¡¢¤ª¤è¤½21Ãû3000²¯±ß¤ÈÂçµ¬ÌÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¡ÖÊª²Á¹â¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡×¤È¤·¤Æ¹ñ¤¬ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤ËÇÛ¤ë½ÅÅÀ»Ù±çÃÏÊý¸òÉÕ¶â¤Ë2Ãû±ß¤ò·×¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×¤Ê¤É¿©ÎÁÉÊ¤ÎÊª²Á¹âÆ­¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ù±ç¤Î¤Û¤«