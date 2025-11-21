Æü¸þºä46¤Î16th¥·¥ó¥°¥ë¤¬¡¢2026Ç¯1·î28Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¿·¶Ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö¥¯¥ê¥Õ¥Ï¥ó¥¬¡¼¡×¡£¤³¤ì¤Ï¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì Âè°ìÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÈÆü¸þºä46 ARENA TOUR 2025¡ÖMONSTER GROOVE¡×¡É¤ÎºÇ½ªÆü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡Û²ÏÅÄÍÛºÚÂ´¶È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼Èþ¤·¤¤½ãÇò¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤ËÆó´üÀ¸¡Á¸Þ´üÀ¸¤Þ¤Ç¤Î¿·À¸¡¦Æü¸þºä46¤È¤·¤ÆÎ×¤ó¤À½é¤á¤Æ¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤âÂçÀ®¸ù¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¤Ë2026Ç¯°ìÈ¯ÌÜ¤Î¥·¥ó¥°