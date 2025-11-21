ÀÅ²¬¸©¤Ï¡¢ÉÙ»ÎµÜ»ÔÆâ¤Î»³ÎÓ¤ÇºÎ¼è¤·¤¿ÌîÀ¸¤ÎÆÇ¥­¥Î¥³¤ò¥·¥¤¥¿¥±¤È¸í¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤¿70Âå¤Î½÷À­¤¬ÓÒÅÇ¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤òÁÊ¤¨¡¢¿©ÃæÆÇ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û½÷À­¤¬¿©¤Ù¤¿ÆÇ¥­¥Î¥³¡Ö¥Ä¥­¥è¥¿¥±¡× ¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢11·î18Æü¤Ë½÷À­¤Î²ÈÂ²¤¬ÉÙ»ÎµÜ»ÔÆâ¤Î»³ÎÓ¤ÇºÎ¼è¤·¤¿ÌîÀ¸¤Î¥­¥Î¥³¤òÍâ19Æü¤ËÄ´Íý¤·¡¢½÷À­¤¬¿©¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢Ìó1»þ´Ö¸å¤ËÓÒÅÇ¤äÊ¢ÄË¡¢²¼Î¡¤Î¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£½÷À­¤Ï°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤¿·ë²Ì¡¢¿©Ãæ