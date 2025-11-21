4¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡ÖSUPER BEAVER¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦½ÂÃ«Î¶ÂÀ¡Ê38)¤¬21ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤Î¤Þ¤ó¤Þ ÌÀÀÐ²È¤ª¤·¤ã¤Ù¤êËüÇî¡ª³«ËëSP¡×¡Ê¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Î¾¿Æ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¼êÅÚ»º¤ò»ý»²¤·¤¿¡£½ÂÃ«¤ÏMC¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤È¡¢±Ç²è¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡×¡Ê´ÆÆÄÆâÅÄ±Ñ¼£¡¢11·î28Æü¸ø³«¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤¿ËÌÀî·Ê»Ò¤Ë¼ê¿¡¤¤¤Î¼êÅÚ»º¤ò»ý»²¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡Ö30ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡×¥Ï¥ó¥«¥Á»ý¤È¤¦¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤Æ¡£ËÍº£38¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ï¥ó¥«¥Á¤ò¤º¤Ã¤È»È¤Ã¤Æ¤¤