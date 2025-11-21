¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦timelesz¤Ï11·î21Æü¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¼ÄÄÍÂçµ±¡Ê23ºÐ¡Ë¤Î¡ÈÉÔ¶à¿µ¥®¥ã¥°¡É¤ò¼Õºá¤·¤¿¡£½êÂ°¤¹¤ëSTARTO ENTERTAINMENT¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡Ötimelesz¤«¤é³§¤µ¤Þ¤Ø¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢ÈÖÁÈ½Ð±é»þ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ëÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¸ÀÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ËÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢¼ÄÄÍ¤¬¡ÈÉÔ¶à¿µ¥®¥ã¥°¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Õ