½©ÅÄÄ«ÆüÊüÁ÷ ÎëÌÚÃÎ»ö¤¬¸©¤È»ÔÄ®Â¼¤ÇÀ¯ºö¤òµÄÏÀ¤¹¤ë²ñ¹ç¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«±ÒÂâ¤Î¸åÊý»Ù±ç¤ä¶ÛµÞ½ÆÎÄ¤Ê¤É¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¯¥ÞÂÐºö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¸øÌ³°÷¥Ï¥ó¥¿ー¤Î¤¢¤êÊý¤Ê¤É¤òµÄÏÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ö¸©¡¦»ÔÄ®Â¼¶¨Æ¯À¯ºö²ñµÄ¡×¤Ï¸©¤È»ÔÄ®Â¼¤¬¸ß¤¤¤ËÀ¯ºö¤ÎÄó°Æ¤ò¤·¡¢ÂÐÅù¤ÊÎ©¾ì¤ÇµÄÏÀ¤ò¹Ô¤¦¾ì¤È¤·¤ÆÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏÁê¼¡¤°¥¯¥ÞÈï³²¤ÎÂÐºö¶¯²½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼«±ÒÂâ¤¬ºÇ½é¤Ë»Ù±ç³èÆ°¤ËÆþ¤Ã¤¿¼¯³Ñ»Ô¤Î»ÔÄ¹¤Ï¡ÖÊá