TOMOO¤¬¡¢11·î12Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDEAR MYSTERIES¡Ù¤è¤ê¡Öñ­»Ò¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Öñ­»Ò¡×¤Ï¡¢ñ­»Ò¤Î¤Ò¤À¤ò¿Í´Ö´Ø·¸¤ËÀ¸¤¸¤ë¡Èâ²´ó¤»¡É¤Ë½Å¤Í¹ç¤ï¤»¡¢À¤¤Ç¸À¤ï¤ì¤ë¡ÖÃ¯¤«¤Î¹¬¤»¤ÏÃ¯¤«¤ÎÉÔ¹¬¤»¤Î¾å¤ËÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿°ì¶Ê¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢TOMOO¤È¤Ï½é¥¿¥Ã¥°¤È¤Ê¤ëGROUPN¤Îhamaiba¡ÊGROUPN¡Ë¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢¤¢¤ëÃæ²ÚÎÁÍýÅ¹¤òTOMOO¤¬Ë¬¤ìÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤