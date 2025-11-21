8¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦timelesz¤ÎÄÉ²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÊç½¸¤¹¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Øtimelesz project¡¾AUDITION¡¾¡Ù¤Ç¸õÊäÀ¸¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿À¾»³ÃÒ¼ù¤ÈÁ°ÅÄÂçÊå¤¬·ëÀ®¤òÌÜ»Ø¤¹¥°¥ë¡¼¥×¡¦TAGRIGHT¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢12·îËöÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡Ù¡ÊËè½µÆüÍËÁ°7¡§30¡ÁÁ°10¡§25¡Ë¤ÎÀ¸ÊüÁ÷Æâ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤­¤å¤ó¤È¤¹¤ë¾Ð´é¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ä¡ªÀ¾»³ÃÒ¼ù¡õÁ°ÅÄÂçÊå»£¤ê²¼¤í¤·¥·¥ç¥Ã¥È¡Øtimelesz project¡¾AUDITION¡¾¡Ù¤ËÄ©¤à¤â