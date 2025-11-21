º£½µ¤Î¸©Æâ¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥¬¥½¥ê¥ó1¥ê¥Ã¥È¥ëÅö¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ¾®Çä²Á³Ê¤Ï¡Ö176.2±ß¡×¤ÇÁ°¤Î½µ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡Ö3.8±ß¡×²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹ñ¤«¤é¤ÎÊä½õ¶â¤¬Áý¤¨¤¿¤¿¤á¤Ç¡¢¡Ö176±ßÂæ¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡Ö2Ç¯8¤«·î¤Ö¤ê¡×¤Ç¤¹¡£ÀÐÌý¾ðÊó¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È11·î17Æü»þÅÀ¤Î¸©Æâ¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥¬¥½¥ê¥ó1¥ê¥Ã¥È¥ë¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ¾®Çä²Á³Ê¤Ï¡Ö176.2±ß¡×¤Ç¤·¤¿¡£Á°¤Î½µ¤è¤ê¡Ö3.8±ß¡×²¼¤¬¤ê¡¢Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸²¼¤²Éý¤Ç¤¹¡£¡Ö176±ßÂæ¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ª