秋田市は２１日、大森山動物園で飼育しているクマが脱走し、園内で捕獲したと発表した。当時は営業中で来園者が約１０人いたが、全員避難した。けが人はいなかった。同園は２２日から臨時休園とし、脱走した原因などを調べる。発表によると、脱走したのはツキノワグマの「ルビー」（雌、２０歳）。午後１時半頃、キリン舎近くの橋付近にいるのを清掃員が見つけ、動物園事務所に連絡した。クマは午後７時頃、動物園職員が麻酔を