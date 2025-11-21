ºÙÅÄ¼é´ÆÆÄ¤ÎºÇ¿·ºî±Ç²è¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤­¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥«¥Õ¥§¤¬¡¢±Ç²è¸ø³«Æü¤Î21Æü¤«¤éÅìµþ¡¦½ÂÃ«¶è¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÙÅÄ´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ªÃÏ¿Þ¡×¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡¢4 Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·ºî¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¡£±Ç²è¤ÏÉã¤ò»¦¤µ¤ì¤¿²¦½÷¡¦¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤¬Éü½²¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤ëÊª¸ì¤Ç¤¹¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤ÎÀ¼¤òÇÐÍ¥¤Î°²ÅÄ°¦ºÚ¤µ¤ó¡Ê21¡Ë¤¬±é¤¸¡¢¶¦¤ËÎ¹¤ò¤¹¤ë¸½Âå¤ÎÆüËÜ¿Í´Ç¸î»Õ¡¦À»¡Ê¤Ò¤¸¤ê¡Ë¤ÎÀ¼¤òÇÐ