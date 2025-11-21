É×¤ÎÍ§Ã£É×ÉØ¤ÈÃçÎÉ¤¯²á¤´¤»¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢½éÂÐÌÌ¤«¤é·ù¤ÊÍ½´¶¤·¤«¤·¤Ê¤¤¡Ä¡£¡Ö»ä¤¬¤Ê¤ó¤Ç¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦Îè»Ò¤µ¤ó¤ÎÂÖÅÙ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤¬¤¿¤¤¤â¤Î¡£¤Ç¤â¡¢¶á½ê¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤­¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤·¡¢É×¤ÎÍ§Ã£¤È¤â¤Ê¤ì¤Ð´Ø·¸¤ò°­¤¯¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤º¡Ä¡£¡ä¡ä¡Ú¤Þ¤ó¤¬¡Û¥Þ¥ÞÍ§¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ÏÃ¯¤Î¤¿¤á¡©(¥¦¡¼¥Þ¥ó¥¨¥­¥µ¥¤¥ÈÊÔ½¸Éô)