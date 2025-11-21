Image: TRUNK CARGO アウトドア収納の定番TRUNK CARGOに、新色のクリアとクリアブラックが登場した。今回のクリアタイプは「TC-50S」（税込4,980円） と「TC-50S LOW」（税込4,480円） の2サイズ展開。透明になったことで中身がひと目で分かり、キャンプでも防災でも日常でも扱いやすさがぐっと上がった“ささやかな進化”だ。老舗メーカーの技術が支えるタフさ