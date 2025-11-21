£²£±Æü¸áÁ°£¸»þ£±£µÊ¬º¢¡¢ÀéÍÕ¸©»Ô¸¶»Ô¤Î¡Ö»Ô¸¶¤¾¤¦¤Î¹ñ¡×¤Ç¡¢¥¿¥¤¹ñÀÒ¤Î¥¾¥¦»È¤¤¥µ¥é¥ó¥¬¥à¡¦¥¿¥ï¥ó¤µ¤ó¡Ê£³£°¡Ë¤¬¡¢»ô°é¼ËÆâ¤ÇÆ¬¤«¤é·ì¤òÎ®¤·¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£°Õ¼±¤¬¤Ê¤¯¡¢Ìó£µ»þ´Ö¸å¤ËÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£»Ô¸¶½ð¤Ê¤É¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±Æü¸áÁ°£¸»þ£²£µÊ¬º¢¡¢½÷À­½¾¶È°÷¤¬¡ÖÃËÀ­¤¬¥¾¥¦¤ËÆ§¤Þ¤ì¡¢°Õ¼±¤¬¤Ê¤¤¡×¤È£±£±£¹ÈÖ¤·¤¿¡£³Û¤«¤é½Ð·ì¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±½ð¤Ï¥¾¥¦¤Ë½±¤ï¤ì¤¿²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ