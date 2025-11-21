¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÎ©Ë¡±¡±¡²ñ¡Ê¹ñ²ñËÜ²ñµÄ¡Ë¤Ï21Æü¡¢¸øÌ±ÅêÉ¼¡Ê¹ñÌ±ÅêÉ¼¡¦½»Ì±ÅêÉ¼¡Ë¤òÁ´¹ñ¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁªµó¤ÈÆ±Æü¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¸øÌ±ÅêÉ¼Ë¡²þÀµ°Æ¤òÌîÅÞ¤Î»¿À®Â¿¿ô¤Ç²Ä·è¤·¤¿¡£¸øÌ±ÅêÉ¼¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏÁ´¹ñ¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁªµó¤ÈÆ±»þ¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿¤¬¡¢2019Ç¯¤ÎË¡²þÀµ¤Ç¡Ö2Ç¯¤Ë1ÅÙ¡¢8·îÂè4½µÅÚÍËÆü¡×¤Î¼Â»Ü¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó²Ä·è¤µ¤ì¤¿²þÀµ°Æ¤Ç¤Ï¡¢¼çÌ³µ¡´Ø¤Ï¸øÌ±ÅêÉ¼°Æ¤Î¸ø¹ð¸å3¡Á6¥«·î°ÊÆâ¤ËÅêÉ¼¤ò¼Â»Ü¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é