（台北中央社）衛生福利部（保健省）食品薬物管理署は21日、台湾が日本から輸入された福島、茨城、栃木、群馬、千葉の5県産食品に対し、安全性の確認のため実施していた規制措置を即日撤廃したと発表した。台湾は2011年の東京電力福島第1原発事故を受け、5県産食品の輸入を禁止した。22年に規制を大幅に緩和したが、放射性物質検査の報告書と産地証明書の提出を義務付けていた他、水際での全ロット検査を行っていた。同署は、国際