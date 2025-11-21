¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¿¹ÀîÍ¼µ®¥¢¥Ê¡Ê32ºÐ¡Ë¤¬¡¢11·î21Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡Ö¤ï¤¿¤·¤È¥Ë¥å¡¼¥¹ ¡Á¤½¤Î¥â¥ä¥â¥ä¡¢ÏÃ¤»¤ÐÀ¤³¦¤¬À²¤ì¤ë¤«¤â¡£¡Á¡×¡ÊABEMA¡Ë¤Ë½Ð±é¡£À¯ÉÜ¤Î¡È»Ò¤É¤â1¿Í2Ëü±ßµëÉÕ¡É°Æ¤Ë¡¢»Ò°é¤ÆÃæ¤ÎÎ©¾ì¤«¤é°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢À¯ÉÜ¤¬¿·¤¿¤Ê·ÐºÑÀ¯ºö¤È¤·¤Æ¡È»Ò¤É¤â1¿Í¤¢¤¿¤ê2Ëü±ß¤ò»ùÆ¸¼êÅö¤Ë¾å¾è¤»¤·¤ÆµëÉÕ¤¹¤ë°Æ¡É¤òÈ¯É½¤·¤¿ÏÃÂê¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¡ÖÌÜÀè¤Î¸½¶â¤è¤êÄ¹´ü¤Î°Â¿´¤ò¡×¡Ö¤Þ¤¿»Ò