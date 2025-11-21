¥«¥ì¡¼¥Ï¥¦¥¹CoCo°íÈÖ²°¤¬¥É¥Ç¥«¤¤Æù²ô¤¬¤Î¤Ã¤¿¥«¥ì¡¼¡Ö¥Û¥íÆù¥É¥«¥ó¤È¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥«¥ì¡¼¡×¤ò2025Ç¯11·î14Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÚ¸ª¥í¡¼¥¹¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯Æù¤ò¥¹¥×¡¼¥ó¤ÇÊø¤ì¤ë¤Û¤É½À¤é¤«¤¯»Å¾å¤²¤¿¡ÖÆù²ô¡×¤ËÀÖ¥ï¥¤¥ó¤¬¹á¤ë¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½¡¼¥¹¤òÍí¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£Æù¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï¡ÖLEVEL1¡×¤«¤é¡ÖLEVEL4¡×¤Î4ÃÊ³¬¤ÇÁªÂò²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤É¤ì¤Û¤É¤ÎÆù´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ËLEVEL4¤òÃíÊ¸¤·¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥³¥¤¥Á¡¢Ž¢¥Û¥íÆù¥É¥«