V.LEAGUE MEN EAST¡ÊV¥êー¥°ÃË»ÒÅìÃÏ¶è¡Ë¤ÎÄ¹ÌîGaRons¤Ï20Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢Ìð´ÓÎ¶ÇÏ¤ÈÃÝÆâÍµµ®¤Î2Áª¼ê¤¬¥±¥¬¤Ë¤è¤êÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ ¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«ー¤ÎÌð´Ó¤Ï¡¢º£µ¨¤«¤éÁª¼ê·ó¥³ー¥Á¤È¤·¤ÆÆþÃÄ¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥êー¥°Àï6»î¹ç¤Ë¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·13ÆÀÅÀ¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È16Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£Àï¤Ë¤ÆÂ­¼ó¤òÇ±ºÃ¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£´°¼£¤Þ¤Ç¤Ï»î¹ç¤Ø¤ÎÂÓ