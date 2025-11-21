北海道釧路市北斗のメガソーラー建設をめぐり、土壌汚染の調査がされていなかった問題で、道は事業者から提出された調査の実施計画の内容が不十分だとして、受理をせず再提出を求めていることが分かりました。工事が一時中断されている釧路市北斗でのメガソーラー建設を巡っては、着工前にやるべき土壌汚染の調査をしていませんでした。道によりますと、調査の実施計画書は提出期限日であった１１月２０日