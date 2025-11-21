¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹²¼´Ø¤ÎG3¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡Ö¥¸¥å¥¨¥ë¥»¥Ö¥ó¥«¥Ã¥×¡×¤Ï3ÆüÌÜ¤Î³«ºÅ¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¤¤¤è¤¤¤èÍ½ÁªºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¡£Í½Áª¤Ï9R¤Þ¤Ç¡£10R°Ê¹ß¤Ï¥Î¡¼¥«¥¦¥ó¥È¤Î°ìÈÌÀï¤È¤Ê¤ë¡£2ÆüÌÜ¤ËÆ¨¤²¤Æ½éÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¾®°²¤ë¤ê²Ú¡Ê28¡áº´²ì¡Ë¤¬3ÆüÌÜÁ°È¾6R¡¢5¥³¡¼¥¹¤«¤éÁ¯¤ä¤«¤Ê·þ¤êº¹¤·¡£2¹æÄú¤Î¸åÈ¾10R¤Ï1¼þ2¥Þ¡¼¥¯µÕÅ¾¤Ç¤ÎÇòÀ±¥²¥Ã¥È¡£¤³¤³¤ËÍè¤Æ3Ï¢¾¡¤È¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£ÁêËÀ¤Î33¹æµ¡¤Ï´°Á´¤ËËÜ³Ê²½¤·¤¿¡£¡ÖÁ´ÂÎ¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤