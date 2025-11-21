2018Ç¯¤Î½¢Ç¤¸å¡¢²Ö³ÑÃÎ»ö¤ÏºÆ²ÔÆ¯¤ÎÈ½ÃÇ¤ò½ä¤ê¡Ö¿®¤òÌä¤¦¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ11·î21Æü¡¢ºÆ²ÔÆ¯ÍÆÇ§¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿ÃÎ»ö¤¬¿®¤òÌä¤¦ÊýË¡¤È¤·¤ÆÁª¤ó¤À¤Î¤¬¸©µÄ²ñ¤Ç¼«¿È¤Î¿®Ç¤¤òÌä¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£²Ö³ÑÃÎ»ö¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£Çðºê´¢±©¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤ò¤á¤°¤ê²Ö³ÑÃÎ»ö¤¬½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖºÆ²ÔÆ¯ÍÆÇ§¡×¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¤·¤¿¡£¡Ò²Ö³ÑÃÎ»ö¡Ó¡Ö£·¤Ä¤Î¹àÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ñ¤ÎÂÐ±þ¤ò³ÎÌó¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤¦¤¨¤Ç¿·³ã¸©¤È¤·¤Æ¤ÏÎ»²ò