º£Ç¯¤âIKEA¡Ê¥¤¥±¥¢¡Ë¤Ë¤¢¤Îµ¨Àá¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯11·î22Æü¤è¤êÈÎÇä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤Ï ¡ÈËÜÊª¤Î¥â¥ß¤ÎÌÚ¡É¡ªÆþ²Ù¿ô¤Ï¤É¤¦¡©²Á³Ê¤Ï¤¤¤¯¤é¡©µ¤¤Ë¤Ê¤ëºÇ¿·¾ðÊó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¢ö¤µ¤é¤Ëº£Ç¯¤Ï ¡È¥â¥ß¤ÎÌÚ¤Î»Þ¡É ¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£ÌÚ¤è¤ê¤â´ÊÃ±¤Ë¾þ¤ì¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡Á!!¡ÚËèÇ¯¹±Îã¡¢ËÜÊª¤Î¥â¥ß¤ÎÌÚ¡ª¡Û2006Ç¯¤è¤êÎãÇ¯11·î²¼½Ü¤«¤éÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢ËÜÊª¤Î¥â¥ß¤ÎÌÚ¡£Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤ó¤À¥â¥ß¤ÎÌÚ¤Ï¡¢¤½¤Î¸«¤¿ÌÜ¤È¹á¤ê¤À¤±