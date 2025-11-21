６月３日に肺炎のため８９歳で亡くなった長嶋茂雄さんのお別れの会「ミスタージャイアンツ長嶋茂雄お別れの会」が２１日、東京ドームで行われ、関係者の部に約９６００人、一般の部に約２万２８００人の計３万２４００人が来場したと発表された。案内状がある人のみ参加できる午前の「関係者の部」は９時に開場、１０時３０分に開会、１１時１７分に閉会、１２時１７分に終了。関係者は野球界１１００人、政界３０人、経済