ヴァンフォーレ甲府は21日、DF山本英臣に関する週刊誌等の報道を受け、クラブ内での調査の結果、同選手に対して科した処分内容を発表した。山本については、一部週刊誌によって不倫疑惑が報じられており、甲府は同報道を受けて、18日付で「今後、本人に対して、事実確認を行い、適切な対応に努めて参ります」と伝えていた。また、翌19日には山本自身の申し出により、同日付けでクラブの活動を停止することも明かされていた。