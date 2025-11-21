「競輪祭女子王座戦・Ｇ１」（２１日、小倉）１２Ｒで決勝が行われた。佐藤水菜（２６）＝神奈川・１１４期・Ｌ１＝が打鐘３角半から仕掛けて押し切り優勝。今年のＧ１を全て制覇する年間グランドスラムの偉業を達成した。２着に梅川風子（東京）、３着は那須萌美（宮崎）が入った。大会連覇を達成して今年四つのＧ１を全て制したが、表彰式で佐藤に笑顔はなかった。最終ホームから先行態勢に入った仲沢春香（福井）を叩いて