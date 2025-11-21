FRUITS ZIPPER¤Î·îÂ­Å·²»¡Ê26¡Ë¤¬¡¢20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£LE SSERAFIM¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ËË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£·îÂ­¤Ï¡ÖLE SSERAFIM¤µ¤ó¡ªÅìµþ¥É¡¼¥à¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤­¤å¤ó¤­¤å¤ó¤·¤Æ¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êµã¤­¤Þ¤·¤¿¡ª¥Ô¥ª¥Ê¤È¤·¤ÆÀ¸¤­¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¡¢CANDY TUNEÂ¼ÀîÈì°É¡Ê25¡Ë¾®ÀîÆà¡¹»Ò¡Ê26¡Ë¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£LE SSERAFIM¤ÎSAKURA¤È·î