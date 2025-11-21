育児休業中だった主人公・里美は、家族が増えた幸せの絶頂から一転。夫・壮太(32歳)の突然の退職と、無謀な起業計画に直面してしまいます。楽観的な夫が勝手に1000万円を借金し会社を設立しますが、わずか半年で事業は破綻してしまいます。里美は、愛するわが子たちのため、夫と離婚を決意しました。『1400万円借金夫と離婚した話』第5話をごらんください。 弁護士に相談後、義母と壮太を交えて最後の話し合いが行われました。壮