Q. 金利1.00％の「UI銀行 スーパー定期預金」に100万円を1年間預けたら利息はいくら？「金利1.00％の、UI銀行 スーパー定期預金が気になっているんですが、100万円を1年間預けたら利息はいくらになりますか？」（匿名希望）A. 年1.00％なら税引前の利息は1万円、20.315％の税金を差し引いた後の利息額は約7969円です定期預金で手持ち資金を確実に増やしていくなら、UI銀行のスーパー定期預金（1年・金利1.00％）は注目度が高い商品