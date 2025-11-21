11月22日は「ペットたちに感謝する日（THANKS PETS DAY）」。犬の鳴き声・ワンワン（11）、猫の鳴き声・ニャーニャー（22）という語呂合わせから、喜びや楽しさ、生きがいを与えてくれるペットたちに感謝する日として制定されました。今回はAll About編集部が実施した「愛猫」に関するアンケートから、癒やされる「愛猫のかわいいしぐさ・行動」をランキング形式で紹介するとともに、All About 猫ガイドの古川諭香さんに「猫の愛情