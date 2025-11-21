チーズwithハニーをテーマに人気を集めるスイーツブランド「DROOLY（ドローリー）」から、冬だけの特別な味わいが登場します。2025年12月3日（水）より、「パウンドケーキ〔ショコラ＆カマンベールwithハニー〕」が季節限定で発売。贅沢な味わいは、完売が続いてきた定番パウンドケーキの冬限定フレーバーとして注目を集めています。 冬だけの特別な味