北京と香港、マカオを結ぶ京港澳高速道路リニューアル工事で、孝感東インターチェンジの最終ランプが20日に完成し、開通した。これにより、同高速道路の湖北北区間におけるリニューアル工事は最終段階に入った。工事の施工は中鉄十一局集団が担当している。新華網が伝えた。京港澳高速道路・湖北北区間のリニューアル工事は、総延長が157．79キロメートルに及び、片側2車線/双方向4車線から双方向8車線へと拡張された。京港澳高速