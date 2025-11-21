俳優の水湊美緒さんは11月20日、自身のXを更新。年上有名人とのデートショットを披露しました。【写真】水湊美緒＆あの大物のデートショット「おー、凄いね」水湊さんは「休演日は久本さんと1日デートでした」とつづり、1枚の写真を投稿。公園のような場所で撮影した、タレントの久本雅美さんとの自撮りショットです。明治座で上演された舞台『大逆転！戦国武将誉賑』で共演した2人。休演日を一緒に過ごすほど仲が良いのでしょうか