À¾Éð¤ÎÀ¾¸ýÊ¸Ìé´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤¬21Æü¡¢º£µ¨¤Ï½é¤Î¥»¡¼¥Ö²¦¤Ëµ±¤¤¤¿Ê¿ÎÉ³¤ÇÏÅê¼ê¡Ê26¡Ë¤ÎÀèÈ¯ºÆÅ¾¸þ¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£ºë¶Ì¸©ÈÓÇ½»Ô¤Ç¤ÎµåÃÄÇ¼²ñ¥´¥ë¥Õ¤Î¸å¡¢¡ÖÍèµ¨¤ÏÊ¿ÎÉ³¤ÇÏ¤¬ÀèÈ¯¡£¸½¾õ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£À¾Éð¤ÎÀèÈ¯¿Ø¤Ïº£µ¨10¾¡¤Îº£°æÃ£Ìé¡¢8¾¡¤Î郄¶¶¸÷À®¤¬¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤ÎÊÆÂç¥ê¡¼¥°µåÃÄ¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¾¸ý´ÆÆÄ¤â¡Ö¤â¤Á¤í¤óÄË¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤³¤ÇµßÀ¤¼ç¤È¤·¤Æ