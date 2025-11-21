シンプルだから作りやすいパウンドケーキの黄金比率バター100g砂糖90g卵90g薄力粉100gどっしりとした存在感がありながら、きめが細かく、やさしい食感。生地をていねいに泡立てて混ぜることで、別格の仕上がりに。パウンドケーキ材料(約18×8× 高さ6?のパウンド型1台分)バター（食塩不使用）100gグラニュー糖（または上白糖）90g卵正味90g※薄力粉100g※卵（Mサイズ）2 個は90gを超え、分離の原因になるので、必ず90gを計量して。