「今、誰も経験したことのない相場が始まっている」─菅下氏はこう強調する。高市早苗政権が発足し、日経平均株価は初めて、5万円を突破した。支持率も日本経済新聞の調査では74％、若い世代に限れば80％を超えている。これを市場も好感した形だが、財政や安全保障、人口減など、日本には課題が山積している。こうした材料を踏まえて、菅下氏は2028年、29年にも日経平均〝8万円相場〟の到来もあり得ると予測する。