里帰り出産中に不倫していた夫。身重の妻が許した理由は…慰謝料狩り夫の不倫に耐えかねた麻琴は、娘のヨリを連れて離婚。「新しい人生のスタート」とスッキリした気分を味わっていましたが、しばらく経つと元夫の慰謝料と養育費の支払いが滞り始めます。また、子どもの頃から引っ込み思案の涼子は、モラハラ夫の精神的DVに耐えかねて離婚。しかし、元夫は養育費をタテに離婚後もDVを続け