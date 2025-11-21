『娘をグルーミングする先生』より【マンガ】『娘をグルーミングする先生』を最初から読む近年、「チャイルドグルーミング」という言葉を耳にする機会が増えています。それは、子どもに優しく寄り添うふりをして信頼を得ながら、手なづけていく行為のこと。SNS上でのやり取りのほか、塾や習い事などを通してターゲットの子どもと接点を持ち、少しずつ信頼関係を築いて性的な加害に及ぶ行為。それがいま深刻な社会問題になりつつあ