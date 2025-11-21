時速36kmが、先日開催された無料生配信＆フロアライブ＜全天球型漸近遠隔独演会 vol.1＞より、「銀河鉄道の夜明け〜動物的な暮らし」のライブ映像を公開した。生配信から更に再編集され、ライブの魅力が詰まった映像となっている。さらに、12月17日発売の新作EP『Around us』のリリースを記念して、仲川慎之介（Vo, G）によるインストア弾き語りライブ＆サイン会の開催が決定。1月14日 タワーレコード新宿店、1月22日 タワーレコー