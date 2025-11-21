女優の北川景子(39)が21日に放送のフジテレビ系「さんまのまんま 明石家おしゃべり万博！開幕SP」（後9・00）に出演。5歳の長女が、「かなりロックになってきました」と明かした。北川は2016年にミュージシャンでタレントのDAIGOと結婚、5歳の長女、1歳の長男をもうけた。さんまは「良く知っているDAIGOと結婚して。“確かに〜”とか言うてた。こんな男と誰が結婚するんやろと思っていたら、あなたと結婚したんですよ」と言