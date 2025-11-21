女優の北川景子(39)が21日に放送のフジテレビ系「さんまのまんま 明石家おしゃべり万博！開幕SP」（後9・00）に出演。関西弁が話題となった。北川は兵庫県出身。前回に同番組で出演したのは、現在5歳になる長男が生まれた直後と言うと、さんまは、番組で北川が関西弁を話していたことが話題となったと振り返った。関西弁を「封印していたの？」と聞くと、北川は「封印していたわけではないんですけど、あんまり話す機会がな