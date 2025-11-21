JTB（ジェイティービー）は、2026年3月期の中間連結決算（2025年4月〜9月）を発表した。純利益は65億円（前年比95.4％増）となった。売上高は5,311億円（同2.5％増）、営業利益は51億円（同9.4％増）、経常利益は70億円（同26％増）となった。部門別では国内旅行が2,162億円（同2.3％減）、海外旅行が1,083億円（同1.4％増）、訪日旅行が356億円（同20.5％増）、グローバル旅行が553億円（同8.7％増）、旅行以外が1,157億円（同5.4